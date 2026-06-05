Cuba ofrece a los cubanos en el exterior y a otros países operar hoteles en la isla

Este viernes se cumple el plazo dado por el Gobierno de Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, si no quieren enfrentarse a represalias.

Tras el repliegue en la isla de grupos españoles como Meliá e Iberostar, Cuba ha ofrecido esta posibilidad de negocio a los cubanos residentes en el exterior.

"Estoy seguro de que muchos van a regresar a Cuba a seguir los negocios, pero no será nada fácil por la terquedad con que se ha manifestado la Administración norteamericana tratando de frenar el desarrollo turístico de Cuba, que sabe que es una fuente de ingreso", indicó Díaz-Canel en la entrevista.

También destacó que las empresas españolas han estado mucho tiempo apostando por Cuba y trabajando "a brazo partido" con las entidades turísticas cubanas, y que son empresarios a los cuales les tienen mucho respeto y que se están yendo en contra de su voluntad.

Díaz-Canel también apunto que Cuba tiene una planta hotelera, a partir de las inversiones que hizo el país, que se puede utilizar hoy, por ejemplo, mediante activos, para compensar deuda o hacer negocios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el ámbito energético, denunció que "el cerco es tan brutal" que no llega el combustible que necesita el país pero que no se van a rendir y que han abierto la importación de combustible para el sector privado.

Indicó que el sector privado cubano solo ha podido, en estos meses, importar alrededor de 27.000 toneladas de combustible, de ellas 6.000 toneladas de gasolina (menos de la mitad del consumo que necesita el país en un mes) y 21.000 de diésel (una semana de generación eléctrica).

El presidente de Cuba insistió en que tienen que vivir de su fuente de energía, el crudo nacional pesado con el que funcionan sus termoeléctricas, y que han aplicado ciencia e innovación para refinarlo.

Si consiguen incrementar la producción tendrán excedentes para la generación térmica y otros procesos de la economía, añadió.

Señaló que la isla está en un proceso de transición energética aumentando las fuentes renovables al 10 % (1.000 MW fotovoltaicos), que están generando más del 48 % de la electricidad durante el día y, en ocasiones, el 50 %.

También aseguró que han ido recuperando potencia que no estaba disponible en las termoeléctricas con pequeñas instalaciones y disminuyendo los niveles de apagones, al tiempo que van implementando el uso de la biomasa y del biogás.

"Los gendarmes del aparato de gobierno norteamericano, cada vez que se enteran de que un barco viene con intenciones de llegar a Cuba, hacen presión (...) Solo ha llegado en más de cinco meses un barco ruso", recordó.