Delcy Rodríguez invita a petroleras indias a Venezuela para atraer más inversiones

Durante una reunión el jueves en Nueva Delhi con el ministro indio de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri, Rodríguez "destacó las complementariedades que existen entre la India y Venezuela en el sector energético" e invitó a una delegación india a visitar Venezuela para explorar nuevas oportunidades de colaboración, según un comunicado oficial.

La dirigente venezolana describió a la India como un socio confiable e instó a sus compañías a participar en el sector de petróleo y gas de Venezuela, en un momento en que Caracas intenta aumentar sus ventas al país asiático y atraer inversiones a una industria en proceso de reforma.

Puri, por su parte, expresó el interés de la India en profundizar el comercio energético bilateral y sostuvo que Venezuela forma parte de la estrategia india de diversificación de suministros tras la crisis abierta en Oriente Medio.

Ambas partes abordaron las posibilidades de construir una asociación energética de largo plazo entre los dos países, según el comunicado.

El Ministerio indio de Petróleo subrayó que Venezuela se situó en abril y mayo entre los mayores proveedores de crudo de la India, y que este mes ya figura como su tercer suministrador en compras puntuales de petróleo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las importaciones mensuales promedio de la India desde Venezuela pasaron de 64,027 miles de toneladas métricas durante el año fiscal 2025-26 a 1.047,148 miles de toneladas métricas en abril y mayo del año fiscal 2026-27, según datos oficiales.

Las empresas públicas indias mantienen presencia en el sector venezolano de exploración y producción desde 2008, con una inversión aproximada de 1.000 millones de dólares en los proyectos San Cristóbal y Petrocarabobo-1, ubicados en la Faja del Orinoco.

Esa participación ha estado marcada por dificultades para recuperar pagos pendientes. Medios indios han informado de más de 500 millones de dólares en dividendos retenidos a ONGC Videsh, la filial internacional de la petrolera estatal india, por su participación en el proyecto San Cristóbal.

La Faja del Orinoco alberga la mayor acumulación de reservas probadas de crudo pesado y extrapesado del mundo, un tipo de petróleo que las refinerías de la India están en capacidad de procesar, según defendió esta semana el Ministerio indio de Exteriores.

La reunión con Puri forma parte de la visita oficial de Rodríguez a la India, donde ya fue recibida por el primer ministro Narendra Modi y por el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, en una agenda dominada por el petróleo, la seguridad energética y la búsqueda india de nuevos proveedores.