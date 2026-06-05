Delcy Rodríguez se reúne en India con el embajador de EE.UU. en plena apertura petrolera

"El intercambio se produce en un escenario de dinamismo para la diplomacia venezolana, que busca afianzar sus lazos estratégicos globales y que da continuidad a las recientes mesas de trabajo y reuniones de alto nivel sostenidas en Caracas con altos representantes estadounidenses", señaló la nota presidencial venezolana.

El encuentro, inusual por su formato, fue informado por la Presidencia venezolana como una "cortesía" para la continuidad de las recientes mesas de trabajo y reuniones de alto nivel sostenidas en Caracas con representantes estadounidenses.

Esta se produce después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantara durante su reciente visita a la India que Rodríguez viajaría al país asiático y vinculara ese desplazamiento con las oportunidades que ofrece el petróleo venezolano para el mercado indio.

Tras la flexibilización de las sanciones estadounidenses la India reanudó las compras de crudo venezolano, que mantenía paralizadas desde mayo de 2025 por temor a castigos de Washington.

El Gobierno indio afirmó esta semana que Venezuela ya se ha situado como tercer proveedor en compras puntuales de crudo, mientras datos de la consultora Kpler compartidos con EFE la ubican como cuarto proveedor total de la India en abril y mayo, solo por detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

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Washington ha presentado el crudo venezolano como una alternativa al petróleo ruso, cuyas compras por parte de la India han sido objeto de presión estadounidense.

Durante su reciente visita a Nueva Delhi, Rubio dijo que Estados Unidos quiere vender a la India "tanta energía como estén dispuestos a comprar" y añadió que existen oportunidades con el petróleo venezolano.

Rubio, sin embargo, insistió recientemente en que una normalización plena con el Gobierno encabezado por Rodríguez dependerá de que se establezcan "lo antes posible" las condiciones para celebrar elecciones multipartidistas, libres y justas.

Según Caracas, las reuniones de alto nivel mantenidas hasta ahora con Estados Unidos han abordado cooperación energética, minería y estabilidad regional.

La agenda de Rodríguez en la India, que se extenderá hasta el domingo, incluye una parada en Jamnagar para conocer la refinería de Reliance Industries, según dijeron fuentes a EFE.

Ese complejo, el mayor centro de refinado del mundo, es uno de los posibles destinos clave para el crudo venezolano, en momentos en que la India busca nuevos proveedores por la crisis energética abierta por el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz.