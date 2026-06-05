EE.UU. niega que Irán disparara contra sus buques en Omán y violara el alto el fuego

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de "falsa" la afirmación de que fuerzas iraníes realizaron disparos de advertencia a buques de EE.UU. en el golfo de Omán y forzaron a los buques a replegarse al océano Índico.

"VERDAD: Fuerzas iraníes NO atacaron o dispararon buques de guerra de la Marina de EE.UU. Hacer eso sería una flagrante violación del alto el fuego. Las fuerzas de EE.UU. continúan operando libremente en aguas regionales mientras implementan por completo el persistente bloqueo contra Irán", afirmó el Comando Central en X.

Momentos antes, Omán aseguró que el puerto de Al Fahal opera con normalidad después de informaciones acerca de que por la mañana se suspendió la carga de petróleo en ese punto, en el noreste del país, tras una explosión cerca de los muelles de amarre supuestamente provocada por un ataque con drones.

Mientras, en otro incidente, la Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, según informó este viernes el Departamento de Guerra.

Desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, Washington ha interrumpido el paso de al menos 127 buques comerciales, inhabilitado seis embarcaciones y permitido el paso de 36 navíos que transportaban ayuda humanitaria, de acuerdo con cifras publicadas este jueves por el Centcom.

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El incidente ocurre en medio de los reportes contradictorios sobre las negociaciones para un acuerdo formal sobre el fin de la guerra, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que persisten y que podría anunciarse un acuerdo el fin de semana.