EEUU reconsiderará su papel en Bosnia tras el fracaso de nombrar nuevo Alto Representante

El Consejo de Aplicación de la Paz (PIC, por sus siglas en inglés) para Bosnia, formado por EEUU, Japón, Turquía, Rusia y numerosos países europeos, celebró esta semana una reunión sin alcanzar un acuerdo sobre un sucesor para el alemán Christian Schmidt, que dimitió a mediados de mayo.

En un mensaje colgado en la red social X, la embajada de EEUU en Sarajevo señaló que "la indecisión europea y la renuncia del PIC a cumplir con su propia responsabilidad hacia Bosnia y Herzegovina están forzando a Estados Unidos a reconsiderar su papel en la actual presencia internacional en Bosnia y Herzegovina".

El Alto Representante supervisa la aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton que puso fin a la guerra de Bosnia en 1995.

Estados Unidos había respaldado firmemente al diplomático italiano Antonio Zanardi Landi, cuya candidatura fue apoyada por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso estadounidense.

"Estados Unidos toma nota del fracaso europeo para alcanzar un consenso en torno a un candidato europeo y lamenta que estas divisiones hayan impedido al PIC cumplir con su tarea de elegir a un nuevo Alto Representante", agregó la nota de la embajada estadounidense.

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Según el propio Schmidt, las consultas para encontrar a un nuevo Alto Representante continuarán hasta fines de junio.

Informaciones de medios internacionales y regionales sugirieron que la salida de Schmidt del cargo no fue completamente voluntaria, ya que Washington habría impulsado su relevo para instalar a un sucesor más alineado con las prioridades de la política estadounidense.