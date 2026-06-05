El comercio global se muestra resiliente pese a las tensiones en O.Medio, según la OMC

El Barómetro del Comercio de Mercancías, que por encima de 100 puntos indica expansión, se situó en 101,7 puntos, ligeramente por debajo de la medición de enero (102,3) pero aún sobre el umbral que indica una expansión, destacó este viernes la OMC.

"El comercio mundial de mercancías parece haberse mantenido resiliente en la primera mitad de 2026 a pesar de los obstáculos derivados del conflicto en curso en Oriente Medio, que parecen haber sido compensados en parte por el aumento de la demanda de componentes electrónicos relacionados con la inversión en inteligencia artificial", analizó la organización.

El barómetro se realiza elaborando la media de seis subíndices que también sugieren expansión por encima de 100 puntos, algo que en esta ocasión se dio en cuatro de ellos, con excepción de los relativos a materias primas (98,9 puntos) y producción y venta de automóviles (99,8).

En el caso del transporte marítimo de carga, el indicador marcó 102,4 puntos, frente a 102,2 en el aéreo, además de 105,5 en los intercambios de componentes electrónicos y 100,35 en órdenes de exportación.

Entre la segunda mitad de 2022 y la de 2024, el indicador trimestral siempre se situó por debajo de los 100 puntos o bien superando ese umbral por escasas décimas, evidenciando incertidumbre a causa de las tensiones geopolíticas (Ucrania, Israel, etc) con efectos adversos para la economía mundial.