El director de los medios públicos húngaros bajo Orbán dimite tras las presiones de Magyar

"El director general ha presentado su dimisión alegando que el Gobierno recientemente instalado ha señalado su intención de una profunda reestructuración de los medios públicos", indicó un comunicado difundido por la agencia de noticias MTI.

Papp, un periodista leal a Orbán, fue nombrado en 2018 director general del 'Fondo de apoyo al servicio de medios y gestión de activos' (MTVA), que dirige de forma centralizada los medios públicos.

El nombramiento del polémico director se dio después de que un tribunal dictaminara que había manipulado un reportaje sobre el eurodiputado verde Daniel Cohn-Bendit, muy crítico con Orbán.

Tras esa sentencia, la prensa independiente lo había bautizado como "Papp el falsificador".

El nuevo primer ministro ya en su campaña electoral había adelantado que revisaría el funcionamiento de los medios públicos, especialmente sus servicios informativos.

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Los medios públicos húngaros no entrevistaron a Magyar hasta después de su victoria electoral en abril, a pesar de que las encuestas llevaban meses anticipando su triunfo.

Magyar recientemente pidió a Papp que dimitiera, asegurando que "quedó claro que los materiales de difamación de Tisza (el partido del primer ministro) fueron preparados por órdenes de los directores".

Desde su victoria electoral en 2010, el Gobierno de Orbán ha transformado el panorama mediático mediante la aprobación de una nueva ley de medios, conocida como la ‘ley mordaza’, ampliamente criticada por restringir de forma significativa la libertad de prensa en el país centroeuropeo.

Mediante esa ley se creó el Consejo de Medios que controla el funcionamiento de medios húngaros y está compuesto por personas leales a Orbán.

Los medios públicos fueron un blanco de fuertes críticas al no cumplir las pautas de neutralidad y de ser instrumentos de propaganda del régimen de Orbán.

Papp ha comunicado su dimisión al presidente del consejo de medios, András Koltay, aunque seguirá ejerciendo su funciones hasta un cambio en el puesto.

Magyar no solo ha pedido la dimisión de Papp, sino también la de los "títeres de Orbán", es decir, todos los altos cargos nombrados por el anterior jefe de Gobierno en las instituciones estatales.