Fuerzas de drones ucranianas atacan cinco barcos cargueros rusos en una noche

“Los barcos cargueros que entran a los puertos ocupados tienen un papel importante en el apoyo logístico a las tropas rusas. Son los que suministran munición, equipamiento militar, combustible y lubricantes y otros bienes para el ejército de ocupación”, se lee en la nota castrense.

El comunicado, que no especifica cuándo tuvo lugar el ataque, añade que “las autoridades de ocupación utilizan sistemáticamente” los puertos de la Ucrania ocupada “para exportar ilegalmente grano ucraniano y otros recursos”.

Uno de los barcos se encontraba cerca del puerto de Berdiansk, en la región ucraniana de Zaporiyia. Otros dos barcos se encontraban cerca de la localidad de Yalta, en la región de Donetsk, y otros dos cerca de Mariúpol, también en Donetsk.

El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán denunció este viernes que cinco ciudadanos azerbaiyanos han muerto y tres han resultado heridos en un ataque con drones perpetrado en el mar de Azov contra dos buques cargueros que se dirigían de Turquía a Rusia.

Según el portavoz de la diplomacia azerbaiyana, Aiján Gadzhizade, el ataque ocurrió en la noche de jueves a viernes, cuando los drones atacaron los buques Natra (bajo bandera de Belice) y Zirkon (bandera de Palau) cuando se acercaban a la región rusa de Rostov, donde debían recibir un cargamento de grano.