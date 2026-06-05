India confirma que 13 de los 21 muertos en el incendio del hotel de Delhi eran extranjeros

"Trece ciudadanos extranjeros han fallecido en este accidente. Estamos en contacto con todas sus embajadas y tratamos de ayudarlos de la manera que lo requieran, interviniendo ante las autoridades locales para todos los trámites necesarios", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

Según los datos oficiales, entre las víctimas mortales se identificaron cuatro ciudadanos de Nigeria, tres de Kirguistán y uno de Mozambique, Liberia, Uzbekistán, Bangladés, Congo e Irak, respectivamente.

"Alredededor de 22 ciudadanos extranjeros resultaron heridos en este incidente", añadió el portavoz.

La India y su Misión Permanente ante la ONU en Nueva York han activado un protocolo de emergencia para coordinarse con las ocho embajadas afectadas, con el fin de agilizar los complejos trámites burocráticos de repatriación de los cuerpos y supervisar la asistencia médica de los supervivientes.

El trágico suceso ocurrió a primera hora del miércoles en el "Bed and Breakfast" Flourish Stay, ubicado en el barrio de Malviya Nagar, una zona residencial al sur de la capital conocida por albergar a una gran comunidad internacional y por estar cerca de un gran hospital.

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La Policía de Delhi ya ha registrado una denuncia penal por homicidio culposo contra el dueño del establecimiento, tras descubrirse que el hotel operaba con una licencia para solo seis habitaciones, pero había sido modificado para albergar unas 25 estancias.

Según confirmó a EFE el jefe del servicio de bomberos de Delhi, A.K. Malik, al menos 47 personas se encontraban en el hotel en el momento de la tragedia.

Aunque aún no se ha ofrecido una versión oficial sobre el origen del incendio, las investigaciones preliminares señalan que el fuego provocó un fallo masivo en el suministro eléctrico que bloqueó las salidas de emergencia, atrapando a los huéspedes en una ratonera.