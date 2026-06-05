Jefe militar alerta de que el Reino Unido afronta el mayor riesgo desde la Guerra Fría

"En mis 35 años de carrera este es el periodo más peligroso que he conocido", afirmó Knighton en una entrevista con la BBC.

"Es importante que reforcemos la capacidad y el grado de preparación de nuestras Fuerzas Armadas junto a nuestros aliados para disuadir a los adversarios", añadió.

El máximo responsable militar advirtió de que Rusia está "probando, desafiando y poniendo a prueba nuestras defensas" mediante incursiones militares, ciberataques o actos de sabotaje.

"Moscú está elevando claramente la apuesta y corre el riesgo de cruzar los límites", señaló.

Knighton sostuvo que la evolución del entorno de seguridad obliga al Reino Unido a replantearse su capacidad militar, tras décadas centrado en operaciones distintas a las que exige el contexto actual.

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"Durante los últimos veinte años nos hemos preparado para guerras más cortas y conflictos limitados; ahora debemos estar listos para conflictos potencialmente mucho mayores y más largos, como hemos visto en Ucrania", declaró.

Asimismo, pidió acelerar la inversión en drones y sistemas autónomos, tecnologías que, a su juicio, desempeñarán un papel cada vez más relevante en las guerras del futuro.

Las declaraciones del jefe militar se producen mientras el Gobierno laborista británico ultima la publicación de su plan de inversión en defensa, donde detallará cómo se financiarán durante la próxima década nuevos equipos e infraestructuras militares, y cuya presentación ha sufrido repetidos retrasos.

El debate sobre el estado de las Fuerzas Armadas británicas se ha intensificado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 y, más recientemente, con la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

En abril, el ex secretario general de la OTAN y actual asesor gubernamental, George Robertson, suscitó una gran polémica al advertir de que la seguridad nacional estaba "en peligro" y denunciar una "complacencia corrosiva" de la clase política hacia la defensa.

Desde entonces, responsables militares y expertos del sector han insistido en la necesidad de acelerar el refuerzo de las capacidades defensivas del país y concretar los compromisos de inversión anunciados por el Gobierno.