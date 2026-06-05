Kallas: La "responsabilidad última" de explosión del dron marítimo en Rumanía es de Rusia

"La explosión de un dron en el puerto de Constanza demuestra que la guerra de Rusia se está extendiendo cada vez más al territorio de la UE (...) La responsabilidad última de lo ocurrido recae directamente sobre Rusia", dijo en redes sociales la jefa de la diplomacia europea.

La Marina ucraniana reconoció este viernes que uno de sus drones marítimos "perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía" y atribuyó el incidente a interferencias electrónicas rusas.

Kallas habló también con la ministra de Exteriores rumana, Toiu Oana, a quien le trasladó "la plena solidaridad de la UE con Rumanía".

Asimismo, añadió que la semana próxima los ministros de Defensa de la UE debatirán cómo reforzar aún más el apoyo a Ucrania y aumentar la propia preparación de la Unión Europea en materia de defensa.

El incidente se produce una semana después de que un dron ruso se estrellara contra un bloque de apartamentos en Galați, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.