La India espera que el acuerdo comercial con Washington se complete en los "próximos días"

"Las conversaciones entre ambas partes fueron bastante positivas, constructivas y provechosas. Así que esperamos que en los próximos días se discuta más sobre esto y que este acuerdo comercial interino se complete", declaró este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en una rueda de prensa.

Según indicó el Gobierno indio, el equipo negociador estadounidense de la oficina del USTR (Representante Comercial de EE. UU.), liderado por el negociador jefe Brendan Lynch, se encuentra comprometido a completar el acuerdo lo antes posible.

El fin de la ronda de contactos coincide con la confirmación el jueves de Donald Trump, que afirmó desde la Casa Blanca que el acuerdo se logrará porque mantiene una buena relación con el mandatario indio, Narendra Modi.

"Durante años, la India se aprovechó de los Estados Unidos. Nos cobraron aranceles tremendos y no pagaron nada (...) Pero llegaremos a un acuerdo porque me agrada mucho su primer ministro. Es un buen amigo mío y nos llevamos bien", declaró Trump a los periodistas.

El Ministerio de Comercio de la India detalló el jueves que las reuniones, celebradas del 1 al 4 de junio en la capital, sirvieron para avanzar en el marco del Acuerdo Interino pactado inicialmente el pasado 7 de febrero.

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Durante estos cuatro días de contactos, los equipos técnicos mantuvieron negociaciones directas sobre bienes, medidas no arancelarias, aduanas, facilitación del comercio y la alineación de la seguridad económica, añadió.

Las negociaciones han tenido como telón de fondo una nueva propuesta arancelaria que el Departamento de Comercio de EE. UU. anunció el miércoles, que fijaría aranceles del 12,5 % a las exportaciones de varias decenas de naciones bajo la premisa de no combatir el trabajo forzoso, una lista negra en la que incluyó a la India.

Nueva Delhi reaccionó apelando al diálogo entre sus equipos e insistió en que las medidas arancelarias no son definitivas.

El embajador de EE. UU. en la India, Sergio Gor, afirmó recientemente que el 99 % del acuerdo comercial interino ya está finalizado y que se resolverán los flecos restantes en semanas.