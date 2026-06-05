La japonesa Fujiko Nakaya esculpe con niebla en París

Bajo la cúpula acristalada de la antigua Bolsa de Comercio, el imponente edificio que acoge la colección de arte del millonario empresario François Pinault (fundador del grupo de lujo Kering), la artista nipona -hija del inventor de la nieve artificial, Ukichiro Nakaya- presenta desde este viernes la instalación 'Cloud #07156', una nueva creación que reinventa el vínculo entre arte y ciencia.

"Estamos en un paisaje, en un sueño", explicó la directora y conservadora general de la colección Pinault, Emma Lavigne, al descubrir a la prensa la instalación este viernes, en compañía de la propia Nakaya (Sapporo, 1933).

La obra navega entre lo artístico y lo científico y consiste en cuatro grandes hileras de emanadores de vapor instaladas en el suelo de la enorme Rotonda que constituye el corazón de la antigua Bolsa de Comercio.

De ellos se desprenden nubes que barren rítmicamente la superficie e invitan al espectador a quedar sistemáticamente atrapado en la densa -pero efímera- bruma.

Ese efecto enlaza con la temática que la colección Pinault había elegido para su temporada primavera-verano 2026, protagonizada por la exposición 'Claroscuro', inaugurada en marzo pasado y visitable hasta el próximo 24 de agosto.

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Esa muestra investigaba en París, a través de obras de artistas contemporáneos como Sigmar Polke, Victor Man, Bill Viola, Trisha Donnelly o Wolfgang Tillmans, las huellas de Caravaggio, Francisco de Goya o el Greco en el arte de los siglos XX y XXI, multiplicando las formas de instalarse en la frontera entre la luz y la oscuridad, entre lo visible y lo invisible.

La instalación de Nakaya, por su parte, se mantendrá en el vestíbulo de la Bolsa de Comercio hasta el 14 de septiembre.