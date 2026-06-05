La ola de calor en Irlanda demuestra impacto humano en el cambio climático, según estudio

La Oficina Meteorológica de Irlanda (Met Éireann) reportó temperaturas máximas en hasta 18 estaciones del país durante los pasados 25 y 27 de mayo, y confirmó que el antiguo récord nacional para mayo, fijado hace 29 años, fue superado en más de 2 grados centígrados.

El organismo informó durante aquella ola de calor de que el termómetro llegó a oscilar entre los 30,7 y 30,9 grados en siete estaciones del oeste, suroeste y centro de la isla.

Este estudio preliminar elaborado por Met Éireann y la Universidad de Maynooth aseguró hoy que las temperaturas récord registradas el mes pasado son "verdaderamente alarmantes".

"Estamos empezando a ver temperaturas más altas más temprano en la temporada. Aunque para algunas personas esto pueda significar unos agradables días de playa, la realidad es que estas temperaturas récord registradas en mayo no habrían sido posibles sin el calentamiento global causado por la actividad humana", señaló Claire Bergin, principal autora del trabajo.

La experta insistió en la necesidad de dar "prioridad inmediata" a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, así como a la inversión en medidas de adaptación para limitar los efectos de estos fenómenos extremos.

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El climatólogo de Met Éireann, Paul Moore, recordó que un aumento de más de 2 grados en un récord mensual de temperatura es "extraordinario" y demuestra que "estamos empezando a ampliar aún más los límites de lo que anteriormente se consideraba posible".

Aunque el anterior récord para mayo tenía una antigüedad de 29 años, otras temperaturas máximas registradas en otras partes del país han seguido vigentes hasta el pasado mes durante 176 años en Kerry (sureste), 84 años en Dublín (este) o 69 años en Cork (sur), observó el estudio.

En conjunto, agregó Met Éireann, el pasado mes de mayo fue el séptimo más caluroso desde 1900, si bien ocho de los diez de esa lista se registraron desde 2001.

Nada de esto habría sido posible en un clima preindustrial y sin el impacto del cambio climático provocado por el ser humano a través del uso combustibles fósiles, subrayó el informe.