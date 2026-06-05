'La princesa Mononoke' tendrá versión kabuki en Japón a partir del verano

La adaptación estará a cargo de la histórica productora Shochiku, que en 2019 ya llevó a los escenarios una versión kabuki de 'Nausicaä del Valle del Viento' ('Kaze no tani no Naushika'), el manga de Miyazaki que él mismo adaptó a la gran pantalla en 1984, en la que se considera la primera película de Studio Ghibli (aunque se estrenó antes del nacimiento oficial del estudio).

"Cuando intentamos convertir 'La princesa Mononoke' en una película nos enfrentamos a la oposición de mucha gente, pero estoy encantado de que podamos recrearla una vez más en el mundo del kabuki", dijo este viernes en Tokio, durante una presentación a los medios, el productor y cofundador de Studio Ghibli Toshio Suzuki, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

Como en la adaptación de 2019, la versión kabuki de 'La princesa Mononoke' se estrenará en el teatro Shimbashi Enbujo del barrio de Ginza, en pleno centro de la capital japonesa.

El elenco de la obra estará compuesto por diez actores y para protagonizarla en este género teatral, en el que sólo actúan hombres, se ha escogido a Ichikawa Danko para el papel del príncipe Ashitaka y a Nakamura Kazutaro para interpretar a San, la joven criada por lobos que da nombre a la película.

Ichikawa, cuyo abuelo creó el género 'superkabuki' en la década de los ochenta, aseguró este viernes que está decidido a enfrentarse al escenario "con sinceridad y corazón", según NHK.

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El 'superkabuki', del que formará parte la adaptación de 'La princesa Mononoke', es un subgénero del kabuki con diálogo sencillo y espectacular puesta en escena ideado para revitalizar un estilo teatral con más de 400 años de historia en Japón.