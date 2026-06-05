Lavrov celebra la firma de acuerdos entre Nicaragua y las regiones anexionadas por Rusia

"En el marco de este foro se firma un contrato de cooperación entre Nicaragua y Sebastopol", la base de la Flota del Mar Negro en la anexionada península de Crimea, dijo el jefe de la diplomacia rusa al darle la bienvenida.

Recordó que el año pasado se reunieron cuando Ortega Murillo firmó un acuerdo de cooperación con las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, anexionadas por Rusia en 2022.

"Valoramos altamente nuestras relaciones de verdadera amistad y hermandad, las tradiciones de apoyo mutuo entre nuestros líderes", señaló.

Lavrov adelantó que durante la reunión tenía previsto debatir "la situación geopolítica, las relaciones bilaterales, incluyendo el trabajo de la comisión de cooperación comercial y económica".

Laureano Facundo se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

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Considerado como el 'delfín' por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los cocancilleres nicaragüenses.

El 30 de julio de 2025, el Gobierno sandinista expresó su certeza de una victoria de Rusia contra Ucrania y manifestó su respaldo, reconociendo como parte del territorio ruso a las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

En octubre pasado, Ucrania anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Nicaragua por el reconocimiento que este país hizo de la "soberanía" de Rusia "sobre los territorios ucranianos ocupados temporalmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea".

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Rusia es un antiguo socio de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.