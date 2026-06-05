León XIV viaja a España para impulsar los valores católicos de la dignidad humana y la paz

Desde el Vaticano se recuerda que el papa viaja a España como un jefe de estado pero, sobre todo, como el líder de la Iglesia católica.

Cómo explicó esta semana el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el viaje de León XIV a España es un signo de que, a pesar de la secularización de la sociedad, el pontífice "aún tiene algo que decir en muchos ámbitos, en España y en Europa, donde puede participar de forma constructiva en el debate público".

Por tanto, en los discursos del papa habrá referencias a pilares inamovibles para el catolicismo como "la defensa de la vida" en referencia al aborto y la eutanasia.

Pero también la defensa "de todas las vidas, especialmente cuando son vulnerables", como se verá en la visita al centro "CEDIA 24 horas" de Madrid, en la cárcel de Brians 1 de Barcelona y en la doble etapa en la islas Canarias, escenario de las tragedias de la ruta migratoria del Atlántico.

La España que verá León XIV será distinta a la que encontró Benedicto XVI en 2011: según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el porcentaje de católicos declarados ha descendido desde entonces 17,4 puntos, frente a las estadísticas vaticanas -que cuentan el número de bautizados- y que siguen dando como católica a un 93 % de la población española.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ello, Robert Prevost también se dirigirá, tanto en Madrid como en la misa en la Sagrada Familia de Barcelona, "a un pueblo con una fuerte secularización, pero con una arraigada presencia cristiana, aún presente en referencias culturales".

En los viajes papales, el lugar de residencia del pontífice -la nunciatura o el palacio episcopal- se convierte en escenario de una agenda paralela, donde el papa recibe a aquellas personas que no han tenido cabida en los actos oficiales o que prefiere mantener en absoluta reserva.

En los horarios del programa oficial se observa que León XIV podrá tener algo de tiempo para esta agenda privada durante la tarde, antes de los grandes actos.

Se espera que pueda ser en esos momentos cuando reciba a una representación de las víctimas de los abusos por parte del clero, un encuentro que no se ha confirmado pero que en otras ocasiones se ha conocido cuando finaliza la reunión. Lo mismo puede ocurrir con otros colectivos de diversos ámbitos de la realidad española.

También en la Nunciatura, según se ha conocido, volverá a encontrarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien fue recibida en el Vaticano el pasado 1 de junio. Hará lo propio en Barcelona, donde se reunirá en el Palacio Episcopal al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Y otras de las sorpresas con la que se especula es un posible encuentro con el cantante Bad Bunny, que se encuentra en Madrid esos días con su gira de conciertos. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó esta posibilidad y por lo que se ha podido saber, Benito Antonio Martínez Ocasio, portorriqueño de familia muy católica, estaría encantado de poder conocer al papa estadounidense en persona.

La visita comenzará en Madrid con una audiencia a los Reyes de España y un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. También visitará el centro "CEDIA 24 horas" de Cáritas Madrid y participará en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima. El domingo 7 de junio presidirá la misa de Corpus Christi en la Plaza de Cibeles y la posterior procesión. Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena.

El lunes 8 de junio se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y se convertirá en el primer papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados. Además, se reunirá con los obispos españoles, visitará la Catedral de la Almudena y concluirá la jornada con un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu. Al día siguiente agradecerá el trabajo de más de 20.000 voluntarios en IFEMA antes de viajar a Barcelona.

En la capital catalana rezará en la Catedral, participará en una vigilia en el Estadio Olímpico y visitará el centro penitenciario Brians 1, la Abadía de Montserrat y la iglesia de San Agustín. El acto central será la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la inauguración de la Torre de Jesucristo.

La visita concluirá en Canarias, donde tendrá encuentros con migrantes en el puerto de Arguineguín y en el centro de acogida Las Raíces y celebrará dos misas.