Londres replica a JD Vance tras culpar a la "invasión" migratoria de la muerte de un joven

Un portavoz de Downing Street -residencia oficial y oficina del primer ministro, Keir Starmer- dijo en un comunicado: "En los últimos días hemos visto a personas tratando de interferir en nuestra democracia y buscando crear división en nuestras calles".

"La familia Nowak está pasando el duelo tras el horrible asesinato de Henry. Ellos han dicho que no quieren que se utilice su muerte para crear más división, odio o tensión. Deberíamos respetar su deseo", añadió.

Los medios británicos han interpretado el mensaje de Downing Street como una respuesta velada al 'número dos' de la Casa Blanca, que aseguraba horas antes que si se hubiera plantado cara antes a "invasión masiva de migrantes", el joven polaco-británico seguiría vivo.

Vance afirmó en X: "Henry no fue, ni mucho menos, el primero en perder la vida de forma tan innecesaria y me temo que no será el último. Cada vez que se pierde una vida como la suya, la única respuesta adecuada es la indignación justificada".

La muerte a cuchilladas de Nowak, de 18 años, a manos de Vickrum Digwa, otro joven británico de religión sij, el pasado diciembre en Southampton (sur de Inglaterra) ha causado un enorme revuelo en el Reino Unido esta semana, con algunas protestas violentas en las calles del país.

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Al conocerse la condena a cadena perpetua con un mínimo de 21 años para el asesino, también salieron a la luz más detalles sobre el caso, que revelaron una presunta mala praxis por parte de las autoridades en el momento del suceso.

Nowak fue arrestado por los policías, todavía con vida y tras haber recibido cinco puñaladas de Digwa, y murió en el acto, cuestionado, mientras su asesino defendía ser la víctima y acusaba falsamente al primero de agresión y racismo.

Además de Vance, otras figuras influyentes como el magnate tecnológico Elon Musk, también han comentado en los últimos días sobre el caso de Nowak y ha compartido publicaciones de medios y activistas de la extrema derecha británica llamando a tomar las calles con discursos xenófobos.