Muere James Handy, actor de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', tras ser apuñalado

El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor y que llamó a la policía y señaló: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

A su llegada al domicilio del actor, agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

El atacante, que vivía en el domicilio del actor, está acusado de un delito de asesinato y encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', participó en títulos como 'NYPD Blue' ('Policías de Nueva York'), 'Criminal Minds' ('Mentes criminales'), 'Beverly Hills, 90210', 'Ley y Orden' ('Law & Order'), y otras series y producciones de televisión.