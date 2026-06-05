Polonia pide a Ucrania cancelar su homenaje a controvertidas milicias de II Guerra Mundial

A través de un comunicado oficial remitido a medios ucranianos y un vídeo difundido este viernes en YouTube, el ministro advirtió de que estos gestos "erosionan la confianza bilateral en plena guerra contra Rusia" e insistió en que la decisión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, causó "profundo dolor, ansiedad y oposición" entre los polacos.

Kosiniak-Kamysz fue tajante al señalar que, aunque Polonia apoya militarmente a su vecino porque "una Ucrania libre también significa la seguridad de Polonia", "el genocidio sigue siendo genocidio", en referencia al episodio conocido en Polonia como la masacre de Volinia (1943-1945), la limpieza étnica cometida por el UPA en la que, según los historiadores polacos, murieron 100.000 civiles.

El ministro asegura en su comunicado que la verdadera amistad "exige sinceridad" e instó a las autoridades de Ucrania a que "encuentren una manera de honrar a los héroes modernos sin dañar la memoria de las víctimas polacas".

La polémica sobre el UPA y su significado histórico ha sido motivo de disputas y tensiones entre Varsovia y Kiev y, hace pocos días, el presidente polaco, Karol Nawrocki, propuso retirar a Zelenski una condecoración polaca por su decisión de honrar al UPA.

Nawrocki también impulsó, en agosto del año pasado, una ley para equiparar los símbolos del UPA con el nazismo alemán y el comunismo soviético y castigar su exaltación o exhibición pública con tres años de cárcel, pero Kiev advirtió que daría "una respuesta firme" si Polonia implementaba esa ley, que calificó de "politizada".

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Ese mismo mes, Polonia expulsó del país a 60 personas por portar una bandera del UPA durante la celebración de un partido de fútbol en el Estadio Nacional de Varsovia.

Hace menos de dos meses, un equipo de arqueólogos polacos comenzó un proceso de exhumación en fosas comunes en lugares de Ucrania donde tuvieron lugar las tragedias, un hecho que se considera como el primer paso concreto de reconciliación después de 80 años.