Puerto Rico toma medidas ante detección de la miasis por gusano barrenador en EEUU

"Es importante que nuestros ganaderos, veterinarios y la ciudadanía sepan que en estos momentos no existe ningún caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en Puerto Rico", aseguró el titular de Agricultura en la isla, Irving Rodríguez Torres, en un comunicado.

La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente.

Pocas horas después de la puesta, las larvas eclosionan y se alimentan de tejido vivo, lo que genera lesiones profundas, pérdida de función en las zonas afectadas y, en casos graves, la muerte.

Su tratamiento requiere la extracción manual o quirúrgica de los parásitos y cuidados locales para prevenir infecciones secundarias.

Según dijo Rodríguez Torres, la detección reportada del gusano ocurrió en el estado de Texas y las posibilidades de que esta plaga llegue a Puerto Rico "continúan siendo mínimas debido a los estrictos controles sanitarios y requisitos de importación que ya mantenemos en vigor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aun así, nuestra responsabilidad es actuar de manera preventiva y fortalecer las medidas de vigilancia para proteger nuestra agricultura", reconoció.

Entre las medidas preventivas, Rodríguez Torres informó que firmará una Orden Administrativa, que establecerá requisitos sanitarios extraordinarios para la importación de animales procedentes de jurisdicciones donde se haya detectado la presencia de esta plaga o que se encuentren bajo vigilancia, control o cuarentena por parte de las autoridades federales.

La Orden Administrativa requerirá que todo animal procedente de áreas afectadas cuente con una inspección veterinaria realizada por un profesional acreditado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos previo a su embarque hacia Puerto Rico.

Además, se exigirá una certificación oficial que haga constar que el animal fue examinado físicamente y que no presenta evidencia de infestación por gusano barrenador, incluyendo la revisión de heridas, lesiones y cavidades naturales.

La orden también reforzará los requisitos de identificación oficial, tratamientos preventivos contra ectoparásitos y medidas adicionales de vigilancia sanitaria para animales importados.

Asimismo, el Departamento de Agricultura establecerá una cuarentena obligatoria para el ganado importado procedente de áreas identificadas como de riesgo, la cual será supervisada por personal de Servicios Veterinarios con el propósito de monitorear cualquier signo compatible con enfermedades o infestaciones que puedan representar una amenaza para la salud animal local.