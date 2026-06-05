Putin destaca que alza de los precios del crudo se refleja positivamente en arcas rusas

"El precio de nuestro petróleo está subiendo, por supuesto, ello se refleja en el presupuesto, y esto es positivo", señaló el mandatario ruso en relación con el alza del coste del crudo en el contexto de la guerra de Irán, durante el plenario del Foro Económico de San Petersburgo.

Al mismo tiempo, el mandatario ruso advirtió de que en estos momentos Rusia prioriza la estabilidad de su economía y diversificar sus ingresos, y que el alto precio del crudo también impulsa la inflación.

"En este momento, si los precios del petróleo se mantienen altos, seguirá siendo caro, lo que afectará a toda la cadena de interacciones económicas. Esto probablemente impactará la inflación en las principales economías, incluyendo Estados Unidos", aseguró Putin.

También celebró que la proporción de ingresos por venta de petróleo y gas en relación con el presupuesto pasara de un 50 % a un 20 %. Sin embargo, no mencionó que esta reducción vino acompañada con una caída generalizada de los ingresos rusos por sus exportaciones energéticas.

Incluso las ventas por el alza de precios durante los últimos meses no llegaron a cubrir los niveles de ingresos alcanzados el año pasado.

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Según el Ministerio de Finanzas, Rusia incrementó en un 39 % sus ingresos estatales (un aumento de 239.000 millones de rublos o 3.200 millones de dólares) por las ventas de petróleo y gas en abril respecto al mes anterior. En abril del año pasado recibió 1,086 billones de rublos (14.544 millones de dólares) en impuestos por petróleo y gas.

El Estado ruso había sufrido antes de la guerra, en enero y febrero, caídas notables en los ingresos por exportaciones de hidrocarburos, a lo que hay que sumar los daños causados por los drones ucranianos a refinerías y terminales portuarias, infraestructuras orientadas a la exportación.