Sigue la búsqueda de dos mineros desaparecidos en una cueva de Laos hace más de 2 semanas

Las fuertes lluvias siguen entorpeciendo las labores de búsqueda y ralentizando el trabajo de los buzos, encargados de explorar nuevas rutas de acceso y de sortear el agua que impide llegar a la cámara donde se cree que estarían atrapados los dos hombres, indicó hoy el periódico local Vientiane Times.

"Planeamos instalar barreras para evitar que entre más agua. En cuanto al punto de salida, se han desplegado excavadoras para despejar el canal y acelerar el drenaje", declaró a la prensa el secretario del Comité del Partido Comunista del distrito de Long Chaeng, Bounphong Khamanyvong.

El 20 de mayo, un grupo de siete hombres, originarios de la provincia de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero las fuertes lluvias inundaron la cavidad y provocaron un deslizamiento de tierra que bloqueó la salida, atrapándolos en el interior.

Cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete en una cámara y, tres días después, los liberaron. Sin embargo, los otros dos compañeros continúan en paradero desconocido, después de que la mina volviera a inundarse y la lluvia crease nuevos obstáculos para los buzos que intentan acceder a la cavidad.

"Cada equipo y cada departamento están dando lo mejor de sí. Todos están agotados", afirmó hoy en Facebook el contingente de rescatistas tailandeses, desplegado hace 13 días en la zona, donde, según el buzo Kengkard Bongkawong, la misión afronta "numerosos obstáculos".

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"Después de extraer a los primeros cinco mineros la mina se inundó de nuevo y no hemos podido bombear el agua para continuar la búsqueda", publicó el socorrista finlandés Mikko Paasi, que forma parte del operativo tailandés y que desde dentro de la cueva instruyó a los mineros cómo usar los equipos de buceo.

En las labores de rescate participan varios buzos tailandeses que formaron parte de la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol "Jabalíes Salvajes" en la cueva de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo la atención internacional y fue retratada en películas, documentales y libros.