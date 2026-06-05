Somalia afirma haber restablecido el orden en algunas zonas de Mogadiscio

En un comunicado difundido por el Ministerio de Información en la red social X, el Ejecutivo aseguró que las fuerzas de seguridad completaron "una operación que permitió desarmar y expulsar a los grupos armados que operaban en esas zonas", lo que facilitó el retorno de los residentes a sus actividades cotidianas.

Asimismo, elogió la actuación de las fuerzas de seguridad y anunció que las personas que "organizaron, financiaron y dirigieron a esos grupos armados" serán investigadas y procesadas.

El Gobierno acusó además al expresidente Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (2009-2012) y al ex primer ministro Hassan Ali Khaire (2017-2020) de desplegar milicias armadas en barrios residenciales de Mogadiscio, una acusación sobre la que ambos dirigentes no se han pronunciado por el momento.

El comunicado se difundió después de que la capital somalí amaneciera este viernes en una calma tensa tras los intensos tiroteos registrados entre el miércoles y el jueves en varias zonas de la ciudad.

Tras los choques armados, los líderes tradicionales impulsaron conversaciones entre las partes para tratar de rebajar la tensión y alcanzar un acuerdo político.

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Los enfrentamientos estallaron en medio de una grave crisis política relacionada con el modelo electoral y la duración del mandato del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

La oposición acusa al mandatario de permanecer en el poder de forma ilegítima después de las enmiendas constitucionales aprobadas el pasado marzo, que ampliaron de cuatro a cinco años la duración del mandato presidencial.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -país dividido en diferentes administraciones regionales con alta autonomía- y es vista por sus críticos como una usurpación ilegal del poder.

Estas tensiones tienen lugar mientras Somalia combate al grupo yihadista Al Shabab, afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, que controla zonas rurales del centro y el sur y también ataca a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.