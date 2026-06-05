Treinta y siete candidaturas optan al Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

Este galardón, destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros", recayó el año pasado en el escritor español Eduardo Mendoza por su decisiva aportación literaria del último medio siglo y por tratarse de "un proveedor de felicidad para los lectores", según argumentó el jurado entonces.

En la ediciones más recientes, el Premio Princesa de Asturias de las Letras ha distinguido a la poetisa, ensayista y política rumana Ana Blandiana (2024); el escritor y traductor japonés Haruki Murakami (2023); el dramaturgo español Juan Mayorga (2022); el escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrère (2021), y la poetisa, ensayista, traductora y profesora canadiense Anne Carson (2020).

El de las Letras será el séptimo de los ocho galardones Princesa de Asturias en fallarse este año, y ya solo quedará por conocerse al ganador de la categoría de la Concordia, el próximo 17 de junio.

Los ya conocidos de 2026 corresponden a la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); la productora de animación japonesa Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la secuenciación rápida de ADN (Investigación Científica y Técnica).

Igualmente, a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales) y el futbolista argentino Leo Messi (Deportes).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, el mes de octubre, presidida por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor, heredera de la corona, y su hermana, la infanta Sofía.