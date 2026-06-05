Ucrania atribuye a interferencias electrónicas rusas explosión de su dron en puerto rumano

“Mientras llevaba a cabo misiones en la zona operativa del mar Negro, una embarcación no tripulada de la Marina ucraniana, bajo la influencia de los medios de guerra radioelectrónica del enemigo, perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía”, señala un comunicado emitido por este componente de las fuerzas armadas ucranianas.

La nota añade que “la Marina ucraniana ha proporcionado a la Marina rumana toda la información necesaria para evitar bajas civiles”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji, dijo posteriormente en X que la Marina ucraniana informó “a tiempo” a la rumana de que “un dron naval había perdido el control debido a las interferencias rusas”.

Tiji agregó que las autoridades de ambos países “tomaron el control de la situación y se aseguraron de que la zona estuviera segura”. “Estas coordinación efectiva permitió tomar las medidas necesarias para evitar daños a civiles”, agregó.

El portavoz ucraniano dijo por último que el incidente demuestra que la agresión rusa contra Ucrania “supone una amenaza no solo para Ucrania, sino para toda la región.”

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Ucrania ha recibido en los últimos días quejas también de Grecia por la llegada de sus drones navales a aguas territoriales griegas.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, responsabilizó a Rusia de la explosión del dron junto a Constanza y dijo que la guerra en Ucrania “se está convirtiendo cada vez más en una amenaza” para los países en la frontera oriental del bloque comunitario.

La OTAN se ha limitado por el momento a decir que “sigue de cerca” la situación.

Un dron aéreo empleado por Rusia en un ataque contra el sureste de Ucrania entró en el espacio aéreo rumano y cayó en un edificio de viviendas de la ciudad de Galati durante la noche del 28 al 29 de mayo, lo que causó dos heridos. El presidente rumano, Nicusor Dan, dijo que el dron había llegado a Rumanía tras ser desviado por las defensas ucranianas.