Un dron marítimo, de procedencia desconocida, explota en el puerto rumano de Constanza

En un comunicado, el Ministerio explicó que el artefacto pertenece al tipo de drones utilizados en la guerra de Ucrania, sin especificar si era ruso o ucraniano.

Según informaciones de la prensa local, el dron disponía de un temporizador y medía unos siete metros de longitud.

El incidente tuvo lugar a las 10:30 horas local (08.30 GMT) cerca de la sede de la Agencia Rumana para Salvar Vidas Humanas en el Mar, y no causó víctimas.

La alerta se había activado esta madrugada, por lo que las autoridades tuvieron tiempo para evacuar la zona donde fue encontrado el dron.

Según el comunicado de Defensa, "el objetivo estaba en proceso de evaluación y aseguramiento" cuando se produjo la explosión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades rumanas no descartan la posibilidad de que haya otros drones marítimos en la zona y emitieron mensajes de alerta para evacuar zonas de la costa de Constanza y Tulcea (al noreste de Rumanía).

Tras la explosión, fueron desplegados unos 80 efectivos de la Inspección de Situaciones de Emergencia de Constanza, el principal puerto marítimo del mar Negro.

El incidente se produce una semana después de que un dron ruso se estrellara contra un bloque de apartamentos en Galați, cerca de la frontera con Ucrania, causando dos heridos.

El aparato impactó contra la décima planta de un edificio residencial y su carga explosiva detonó por completo, provocando un incendio.