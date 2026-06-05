Una muestra fotográfica denuncia en Madrid el drama de los refugiados y los emigrantes

Con motivo del Día del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio, la muestra 'En su piel, miradas por la integración' enseña 44 imágenes de nueve fotógrafos desde este sábado 6 y hasta el 13 de junio en la Casa de América de la capital de España.

Es un "recorrido emocional sobre el proceso migratorio", explica a EFE el comisario de la exposición y fotógrafo, Samuel Aranda, quien aporta también la mirada de un profesional que ha cubierto muchos conflictos y crisis migratorias en lugares como Yemen, Siria, Pakistán y Brasil.

La muestra comienza con dos imágenes de autores españoles que 'conversan' entre ellas y apelan a la memoria: una de Xavier Miserachs en blanco y negro que retrata a tres españoles de la región de Andalucía que emigran a la de Cataluña en busca de trabajo en los años sesenta; y otra de Santi Palacios sobre la crisis de refugiados de Idomeni (Grecia) de 2016.

Son imágenes tomadas tanto en países de origen como Etiopía (Juan Manuel Castro Prieto) y Túnez (Irene Zottola) como en lugares de frontera como la de Siria (Diego Ibarra) y el Mediterráneo (Santi Palacios), que es "la fosa común que ha construido Europa", dice Aranda, en alusión a los migrantes que mueren en el mar cuando tratan de llegar desde África.

Y también hay fotografías de Ceuta y Melilla (Carmen Secanella), ciudades norteafricanas españolas cuya valla fronteriza con Marruecos tratan de saltar migrantes subsaharianos, además de otras de destino en varias ciudades de España.

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Así, la exposición combina imágenes "convencionales" o de "formato más periodístico" con otras que son "más de autor", que tratan de romper el estereotipo de contar "lo más duro de la inmigración" para mostrar también "lo emocional".

Según el responsable de Alianzas de la ONG Rescate, Álvaro de Arenzana, se trata de personas que viven situaciones "verdaderamente dramáticas", al verse obligadas a dejar sus países "sin un euro en el bolsillo" y, muchas veces, sin posibilidad de trabajar.

"Como sociedad, tenemos la obligación ayudarles para encontrar una segunda oportunidad", reclama.