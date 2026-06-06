Argentina despedirá al 'Indio' Solari en un microestadio de la provincia de Buenos Aires

La despedida comenzará a las 11:00 hora local (14:00 GMT) y se extenderá "hasta que haga falta" -según informaron sus allegados, en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro de un complejo deportivo en la localidad de Avellaneda, a doce kilómetros de la capital argentina.

Las autoridades preparan un amplio operativo ante la expectativa de una concurrencia masiva, entre 700 y 1.500 policías participarán para ordenar los accesos y controlar a la multitud que se espera durante toda la jornada, según informaron medios locales.

En el mensaje, los organizadores llamaron a vivir la jornada con respeto y sin incidentes. "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo", señalaron, al tiempo que convocaron a los seguidores del Solari a compartir el encuentro de manera pacífica.

La familia confirmó que el cuerpo del cantante estará presente en el lugar y que su despedida busca convertirse en un espacio de unión entre los seguidores del histórico líder de 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota', y de su etapa como solista.

De igual forma pidieron paciencia ante la magnitud de la convocatoria prevista.

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"El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que dejó en nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad", expresaron y llamaron a preservar y transmitir el legado artístico del músico.

La confirmación del lugar de la despedida llegó este sábado, después de varias horas de incertidumbre sobre el espacio elegido para velar al músico que falleció a los 77 años.

El viernes por la noche, la familia del artista informó que la ceremonia se realizaría el domingo para permitir la llegada de seguidores desde distintos puntos del país, después de que el Gobierno nacional rechazara la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso, una iniciativa impulsada por diputados de la oposición peronista.

'Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado', el grupo que acompañó a Solari en su etapa solista, dará este sábado un concierto homenaje en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, que será transmitido en las plataformas virtuales.

La despedida pública se realizará después de las multitudinarias concentraciones espontáneas registradas el viernes en distintos puntos del país, especialmente en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde miles de seguidores participaron de una 'misa ricotera' improvisada para recordar al músico.

Durante varias horas, gente de distintas generaciones colgaron banderas, cantaron canciones del repertorio de Los Redondos, como solía decirles a la banda, y compartieron recuerdos de una figura que marcó durante décadas la historia del rock argentino.