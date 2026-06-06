Detienen a más de 40 sospechosos de compra de votos vinculados con la oposición armenia

El Comité de Instrucción informó que un candidato a diputado de dicha formación, en connivencia con un grupo de personas, pagó entre 100.000 (unos 270 dólares) y 500.000 drams (unos 1.300 dólares) a más de un centenar de electores para que votaran por Armenia Fuerte, según informa la agencia Armenpress.

Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para identificar y detener a los otros cómplices del esquema criminal y también a aquellos individuos que aceptaron los sobornos.

El primer ministro ucraniano, Nikol Pashinián, había llamado el viernes en su mitin de fin de campaña a la policía a detener a aquellos políticos que se dedican a falsificar las elecciones pagando sobornos.

Pashinián, cuyo partido, Contrato Cívico, es el favorito en las elecciones, según todos los sondeos, acusó a Armenia Fuerte y a otros partidos de trabajar para potencias extranjeras, en clara alusión a Rusia.

Según medios independientes, Moscú habría invertido grandes cantidades de dinero en una campaña mediática de desprestigio de Pashinián, lo que incluiría el plan de pagar el viaje de avión a miles de armenios residentes en Rusia para que votaron a favor de la oposición.

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Precisamente, el Ministerio de Exteriores ruso puso anoche en duda la legitimidad de los comicios armenios debido a lo que considera persecución política de sus oponentes por parte de las autoridades.

Varios partidos opositores armenios, que critican al Gobierno por su acercamiento a la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, han sido vinculados con el Kremlin.

La campaña electoral ha sido la más polarizada de los últimos años debido a las presiones rusas que se opone al ingreso del país en la UE, que apoya, igual que EE.UU., la reelección de Pashinián.