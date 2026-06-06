El papa recorre su primer trayecto en papamóvil por las calles de Madrid

El primer viaje del pontífice por la capital española ha cubierto la distancia que separa el Palacio Real, en pleno centro de la ciudad, con la también céntrica plaza de Colón, donde León XIV abandonó el papamóvil para seguir en vehículo cerrado el trayecto hasta la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante su estancia en Madrid.

En total, León XIV hará seis recorridos en papamóvil por las calles de Madrid, ciudad que abandonará el miércoles, día 9, para viajar a Barcelona y después a las islas Canarias (océano Atlántico), donde recalará hasta el día 12.

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, dieron la bienvenida al papa con honores militares en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, primera escala de la agenda de León XIV en su visita a España.

Tras este primer acto en el exterior, el papa mantuvo a solas un encuentro con la familia real; después saludó a las autoridades españolas en el salón del Trono del Palacio y, ya en el salón de Columnas, el rey Felipe VI pronunció un discurso y León XIV tuvo sus primeras palabras.

Poco después de las 13:30 horas (11:30 GMT) y, antes de continuar los actos programados para esta tarde, el pontífice abandonó la plaza de la Armería del Palacio Real a bordo del papamóvil con la familia real despidiéndole y mientras repicaban las campanas de la catedral de La Almudena.