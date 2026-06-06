El rey Felipe VI elogia ante León XIV su firmeza ante los abusos en la Iglesia

En un discurso pronunciado en el Palacio Real, en la primera parada del viaje de León XIV a Madrid, Felipe VI puso en valor el compromiso y el trabajo de religiosos y religiosas, sacerdotes, diáconos, misioneros y jóvenes que se implican en la vida de las parroquias y expresó su reconocimiento y gratitud a todos.

"No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial", añadió el monarca, en su primera referencia a las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

A su juicio, la "claridad y la firmeza" del papa resultan esenciales para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto.

El rey hizo también un llamamiento a la unidad y apostó por que sea "pauta de conducta universal" y "vehículo e instrumento para la paz" en estos tiempos de incertidumbre.

En este contexto, elogió al papa matemático y su visión de hombre de espíritu y de ciencia, características clave cuando se ven abolidas muchas referencias tradicionales y se corre el riesgo de creer erróneamente "que todo vale, todo es admisible, negociable y justificable".

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"Y no es así. La dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos. Porque en ellos, en sus múltiples combinaciones, está la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, no la que resta y divide", añadió.

La voz del papa, subrayó Felipe VI, es fuente de inspiración para 1.400 millones de católicos, pero "resuena por su contenido ético mucho más allá, en todas las conciencias".

El rey elogió la primera encíclica del pontificado de León XIV, un "texto humanista" donde aborda los desafíos de la inteligencia artificial sin una visión catastrofista, reconociendo riesgos y potencialidades y dejando claro que esa nueva tecnología "no puede ser monopolio de unos pocos, sino un instrumento en manos de todos que beneficie a todas las sociedades".

"Eso solo será posible si logramos mantener a la persona en el centro de cualquier discurso; jamás reemplazada, jamás subyugada o coaccionada por ningún algoritmo", coincidió el monarca, quien abogó por la empatía en un mundo anegado de datos y mensajes en el que, paradójicamente, cada vez es más difícil escuchar.

El rey también puso en valor el idioma español compartido con el pontífice, recordando sus años de vida misionera y pastoral en Perú, y elogió su cercanía a todo lo que significa Iberoamérica.

"Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces (los abuelos maternos emigraron desde España a Estados Unidos). Os recibe un pueblo al que conocéis bien", señaló Felipe VI, quien agradeció al papa la extensión e intensidad de una visita que le llevará también a Barcelona y a las islas Canarias (Atlántico). EFE