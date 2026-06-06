Israel mata a un general, un capitan y un soldado en un ataque aéreo en el sur del Líbano

En un comunicado, la institución castrense informó que "un brutal ataque aéreo israelí tuvo como objetivo un vehículo militar en la carretera Kfar Tebnit-Khardali -en Nabatieh, en el sur libanés-, "causando la muerte de dos oficiales, un general de brigada y un capitán, y un soldado".

"La continua, deliberada y reiterada agresión israelí contra el Líbano, su pueblo y su Ejército no hace sino fortalecer nuestra determinación para hacer frente a estos intentos agresivos, que buscan frustrar todos los esfuerzos por alcanzar una solución" al conflicto, añadió la nota castrense.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó este ataque y lo tildó de "una flagrante violación de la soberanía libanesa y del derecho internacional", asegurando que se enmarca "en la escalada de violencia que amenaza la estabilidad y la seguridad en el sur, a pesar de los esfuerzos del Líbano en las negociaciones con Washington", señaló en un comunicado la Presidencia libanesa.

El presidente expresó sus condolencias "al Comando del Ejército y a las familias de los mártires, elogiando el sacrificio de los dos oficiales, el soldado y todos los militares caídos que dan su vida en defensa de la patria y su soberanía".

Asimismo, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades y ponga fin a estos ataques reiterados, y para que garantice el respeto de las resoluciones internacionales pertinentes.

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Los ataques israelíes no han cesado a lo largo de la noche y la mañana de este sábado en el sur libanés, donde ha habido ataques en casi todos sus distritos como Nabatieh, Sidón, Tiro, Jezzine Marjayoun y Bint Jbeil.

El bombardeo más grave de la mañana provocó al menos seis muertos y cuatro heridos y tuvo como objetivo la ciudad de Al Saksakiyah, ubicada en Sidón, según recogió la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Anoche, el Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud, aseguró que un ataque aéreo israelí contra la localidad de Zibdin, en el distrito de Nabatieh, causó cinco muertos, entre ellas una mujer y un paramédico.

El Ejército libanés no participa en la actual guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, aunque ha sido objetivo de diversos ataques desde su inicio hace ya tres meses.

De hecho, estas fuerzas son consideradas la espina dorsal de cualquier futura solución negociada al actual statu quo, pues estarían encargadas de implementar un potencial desarme de Hizbulá y de sustituir su presencia armada en las zonas que controla de facto.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií, un aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.