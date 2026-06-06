La polarización, los más vulnerables y los jóvenes, ejes del primer día de papa en España

Ha sido un primer día cargado de mensajes políticos, que comenzaba en el Palacio Real con el pontífice invitando a España a "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y apostando por la "reconciliación" en su discurso ante los reyes y las principales autoridades y líderes del país.

Y que ha continuado por la tarde, en el centro de atención a personas en situación de exclusión que gestiona Cáritas en el barrio de Lucero, con un lamento dirigido a los cristianos que se dejan "contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas" o posicionamientos que llevan a "injustas generalizaciones o conclusiones engañosas".

Antes de todo eso, además, León XIV ha hablado con los periodistas en el avión de camino a España de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, "una llaga todavía abierta" ante la que siempre ha trabajado y seguirá haciéndolo, ha prometido.

Un asunto que no ha obviado tampoco el rey, quien en su discurso ante el papa le ha agradecido su "claridad y firmeza" ante esta cuestión.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid desde primera hora de este sábado para recibir a Robert Prevost en su primer gran viaje como papa a un país de la Unión Europea.

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Un caluroso recibimiento que se ha notado desde la llegada del pontífice al Palacio Real procedente de Barajas, en su primer paseo en papamóvil por el centro de Madrid esta mañana, en su visita al citado centro y, sobre todo, en la vigilia con más de 500.000 jóvenes que ha cerrado esta primera jornada en la madrileña plaza de Lima, su primer acto multitudinario en España.

El papa se ha dado un baño de masas y en varias ocasiones se ha bajado de papamóvil para saludar a las personas que llenaban las calles a su paso, abrazar a los niños o bendecir a algún bebé.

"Había muchas ganas de que llegara", ha dicho en nombre de la organización el director de Comunicación de la visita, Rafael Rubio, al celebrar cómo Madrid "se ha volcado".

La primera jornada del papa en España ha tenido dos partes claramente diferenciadas, con una mañana más institucional y la tarde centrada en la misión apostólica.

El día comenzaba en Barajas, donde el papa ha sido recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otras autoridades.

Poco después, ya en el Palacio Real y frente a los representantes de las principales instituciones del Estado y la mayoría de los presidentes autonómicos, León XIV ha dado un discurso cargado de mensajes políticos.

Ante todos ellos, León XIV ha dicho que viene a España a alentar una "reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas" de una nación a la que ha pedido "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes" y "huir" de los "enfoques identitarios" que "pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

Y ha subrayado que la propia historia de España "sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad".

También ha valorado el papa la posición que está teniendo España en el contexto global, al agradecer "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

Por la tarde, el papa ha elegido como primera visita un encuentro con los más vulnerables. En el barrio de Lucero ha estado en el CEDIA de Cáritas, donde ha conocido a personas sin hogar y también a antiguos usuarios de este centro que han logrado rehacer sus vidas.

"La caridad no admite demoras", ha dicho León XIV en este acto en el que ha llamado a los católicos a atender a los más necesitados. "No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico", ha apuntado.

Y ha lamentado en este sentido que haya cristianos que se dejen "contagiar" por actitudes marcadas por ideologías "mundanas" o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a "injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas".

El broche a esta primera jornada lo ha puesto la vigilia de la plaza de Lima, con más de medio millón de jóvenes que han llenado las calles para celebrar la presencia de León XIV y recibir sus mensajes.

El papa les ha invitado a buscar la verdad frente a las "mentiras" de las redes, a "dar una nueva dirección a la sociedad" y a huir del "vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira",

"La misión que os confío es precisamente ésta: que seáis humanos. Sí, ¡sed humanos!: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables", ha sido el encargo que deja el papa en la primera jornada de su viaje, que continuará este domingo con una misa en la emblemática plaza de Cibeles y un encuentro con el mundo de la cultura y el deporte en el Movistar Arena.