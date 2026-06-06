La UE "confía" en que Israel y Líbano continúen negociaciones "con espíritu constructivo"

"El acuerdo de alto el fuego entre el Líbano e Israel, negociado por Estados Unidos, supone una nueva oportunidad para poner fin al conflicto y alcanzar una paz y una seguridad duraderas. La UE confía en que Israel y el Líbano continúen las negociaciones directas con un espíritu constructivo", señaló la jefa de la diplomacia europea en un comunicado en nombre de los Veintisiete.

Seguidamente, Kallas instó "a todas las partes a que respeten plenamente los términos del acuerdo y rechacen cualquier condición adicional impuesta por Hizbulá".

Israel y el Líbano, con mediación estadounidense, acordaron el martes un alto el fuego condicionado a que la milicia chií libanesa cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés.

Por su parte, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, criticó tras su parte las "humillantes" negociaciones con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán respondiendo los ataques israelíes mientras continúen.

Asimismo, Kallas apuntó que Hizbulá "debe retirarse del sector del sur del Litano", añadiendo que Israel debe también abandonar territorio libanés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aseguró además que la UE "seguirá apoyando al Gobierno libanés y está dispuesta a respaldar la aplicación de un acuerdo entre Israel y el Líbano".

Recordó que el pasado jueves el bloque europeo otorgó una nueva ayuda, por valor de 100 millones de euros, en favor de las Fuerzas Armadas Libanesas, para que puedan reforzar sus capacidades y medios de defensa.

La representante europea exigió a Israel "respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano" tal y como dictó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y pidió también "el desarme de los grupos armados no estatales", entre los que se incluye Hizbulá.

En este contexto, condenó "enérgicamente" los ataques contra miembros de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) el pasado jueves, en los que murió un casco azul y otros dos resultaron heridos.

"El asesinato de miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz constituye una violación del Derecho internacional y debe ser objeto de una rendición de cuentas plena", sentenció.