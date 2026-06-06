México vigila zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico

Con base en un pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la entidad recomendó a la población de la región a mantener medidas de prevención y autocuidado.

El reporte del clima indica que durante este día "continuará el temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país".

Las precipitaciones, señaló el SMN, serán "puntuales torrenciales en el norte de Oaxaca y puntuales intensas en la costa de Guerrero, el norte, este y sureste de Puebla, el norte y centro de Veracruz, y el centro y sur de Chiapas".

Precisó que las precipitaciones son impulsadas por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y la humedad de los sistemas en vigilancia.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, junto con la humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en dicha región.

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Con el objetivo de reducir riesgos, un misión del CNPC cumple recorridos de supervisión en comunidades vulnerables de la costa de Oaxaca.

Esto para reforzar la identificación de zonas de peligro, el alertamiento directo a la ciudadanía y la programación de refugios temporales, así como labores de limpieza en la red de drenaje, cunetas y cauces de ríos, para asegurar el flujo continuo del agua y prevenir desbordamientos.

En contraste con las zonas de lluvia, el SMN prevé que se mantengan temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de México.

Apuntó que en la jornada prevalecerá una onda de calor que impactará el suroeste de Chihuahua, el noroeste de Durango, el centro y sur de Sinaloa, el norte y suroeste de Nayarit y el centro, sur y suroeste de Jalisco.

Además del noreste y este de Colima, el centro de Michoacán, el centro, sur y sureste de Guerrero, el sur y sureste de Oaxaca, y el centro de Chiapas, además se anticipa el inicio de una onda de calor en el este del estado de Sonora.

México ha previsto la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5, informaron autoridades mexicanas a finales de abril.

De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.