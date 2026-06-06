Unas 130.000 personas reciben al papa en las calles de Madrid en su primer día en España

El pontífice aterrizó la mañana de este sábado en Madrid para iniciar su viaje apostólico a España y, tras la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, donde fue recibido con honores militares por la familia real, salió en papamóvil mientras repicaban las campanas de la catedral de La Almudena, ubicada frente al palacio.

En la primera parte de la ruta, León XIV atravesó la plaza de España y otras calles de la ciudad hasta llegar a la céntrica la plaza de Colón, donde subió a un coche cerrado para continuar su trayecto hasta la nunciatura apostólica, situada en la zona norte de la ciudad.

Durante el recorrido, sin apenas descanso, el papa saludó y en muchos momentos dio la bendición a los miles de ciudadanos congregados.

Tras el almuerzo, el pontífice continuará con su agenda, que incluye la visita a un centro para personas sin hogar gestionado por Cáritas en el barrio de Carabanchel, al sur de la capital.

Después mantendrá un encuentro con los jóvenes en una vigilia en la plaza de Lima, en la Castellana, la principal arteria de Madrid, que se prevé multitudinaria y con actuaciones musicales, a donde el líder de la Iglesia católica también llegará en el papamóvil.

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Durante un kilómetro, los congregados podrán volver a ver a León XIV antes de que, desde un escenario colocado a una altura de 4,5 metros, responda a las inquietudes que le planteen los jóvenes y celebre la citada vigilia.