El PT de Lula busca acercarse al voto evangélico con una carta "al servicio de la vida"

"Seguimos creyendo en un Brasil donde la fe camine junto a la justicia, la política esté al servicio de la vida, la democracia se fortalezca, la soberanía nacional sea respetada, la creación sea cuidada, la verdad prevalezca sobre la mentira y la esperanza sea más fuerte que el miedo", afirmó el PT en el texto.

La formación progresista, que Lula fundó en 1980 con un grupo sindicalistas, militantes e intelectuales de izquierda, divulgó la misiva al término del IV Encuentro Nacional de Evangélicos del Partido de los Trabajadores, celebrado en Brasilia.

Con un marcado tono electoral, la sigla reivindicó que las administraciones de Lula (2003-2010 y a partir de 2023) y de su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016) "siempre respetaron y reconocieron la importancia y el papel de la Iglesia evangélica".

Expuso, además, las líneas maestras de su proyecto de campaña e invitó a las diversas corrientes evangélicas, en alza en las últimas décadas en Brasil, a "participar en el debate público" electoral "con libertad, responsabilidad, respeto y esperanza".

El votante evangélico, tradicionalmente conservador, defensor de la familia tradicional, contrario al aborto y a la legalización de las drogas, es cada vez más numeroso en Brasil.

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Según los últimos datos oficiales, los fieles de estos movimientos cristianos protestantes representan cerca del 30 % de la población del país.

El catolicismo, sin embargo, va en retroceso y hoy está en mínimos históricos, aunque se mantiene como la religión mayoritaria.

Por otro lado, se estima que, en las elecciones de 2022, una amplia mayoría de los evangélicos apoyó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Para este 2026, su sucesor e hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, pretende aprovechar todo ese caudal de votos para imponerse a Lula en los comicios de octubre.

Según los últimos sondeos, ambos aparecen técnicamente empatados de cara a una eventual segunda vuelta.

Para desequilibrar la balanza, el pasado jueves, el candidato del Partido Liberal (PL, extrema derecha) participó en la Marcha para Jesús, que cada año reúne a miles de evangélicos en São Paulo.

Ahora, como una forma de contrarrestarlo, el PT publica una carta, movido "por la fe, la esperanza y el compromiso con la construcción de un Brasil más justo, democrático, solidario y fraterno", y en la que incluyó algunos versos de la Biblia.

En una aparente alusión a la participación de Flávio Bolsonaro en la Marcha para Jesús, la formación de Lula rechazó "toda tentativa de transformar la religión en un instrumento de manipulación política".

Con todo, aprovechó para exponer las iniciativas del Gobierno de Lula en materia social y subrayó que sus candidatos actuarán "siempre de forma respetuosa y laica, defendiendo la diversidad y la libertad religiosa".

"Los Gobiernos del PT nunca se opusieron a las iglesias", manifestó en respuesta a los ataques del bolsonarismo.

Frente a esto, respaldó que "seguir a Jesucristo significa cuidar la vida, promover la justicia, practicar la solidaridad y defender la dignidad de todas las personas".

"Inspirados por esos valores, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un Brasil más justo, solidario e inclusivo" y "manifestamos nuestro apoyo a la continuidad del proyecto democrático y popular liderado" por Lula, expresó en la misiva, en la que defendió cuidar la vida y no mencionó el aborto.

Y aclaró: "Este compromiso no nace del uso electoral de la fe, pues compartimos el entendimiento del propio presidente de que no se debe 'sacar provecho político de algo sagrado'".