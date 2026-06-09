Asesinan a un excombatiente de las FARC en el sur de Colombia

"Según versiones preliminares, fue víctima de un atentado en horas de la mañana, hecho que ocasionó su muerte" en el municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, detalló Indepaz en un comunicado, en el que señaló que este es el cuarto firmante de paz asesinado este año en Colombia.

El Consejo Nacional de Reincorporación del partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla, exigió que "este crimen sea investigado con celeridad, que se identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales, y que se fortalezcan las garantías de seguridad individuales y colectivas para evitar que hechos como este continúen ocurriendo".

"Cada asesinato representa no solo la pérdida irreparable de una vida, sino también una afectación directa a la implementación del acuerdo de paz y a la confianza depositada por miles de hombres y mujeres que decidieron transitar hacia la vida civil", añadió este organismo.

Según información de la Defensoría, citada por Indepaz, "la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población" en Caquetá.

En la zona donde fue cometido el crimen operan varias disidencias de las FARC que se enfrentan entre ellas, lo que ha agravado la "crisis humanitaria" en esa zona de Colombia en las últimas semanas, afirmó la Defensoría el mes pasado.