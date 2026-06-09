Autoridad electoral armenia revisará los votos en cerca de 90 colegios

En particular, uno de los partidos interesados en la revisión del escrutinio es Armenia Próspera, a la que le han faltado menos de un centenar de votos para entrar en la Asamblea Popular.

Mientras, el bloque opositor Armenia confirmó hoy que impugnará los resultados de los comicios ante el Tribunal Constitucional.

Según el jefe del bloque y expresidente armenio, Robert Kocharián, su fuerza política no acepta los resultados de las elecciones parlamentarias del domingo que permiten al gobernante Contrato Civil formar gobierno en solitario.

Kocharián asegura que los comicios se celebraron "en medio de una fuerte presión por parte de las autoridades, detenciones de miembros de la oposición, un uso sin precedentes de los recursos administrativos e irregularidades electorales".

Según los resultados oficiales preliminares publicados el lunes por la Comisión Electoral Central, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián, Contrato Civil, logró el 49,82 % de los votos, por lo que formará gobierno en solitario, frente al 23,28 % del principal partido opositor, Armenia Fuerte, liderado por el empresario ruso-armenio Samvel Karapetián.

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Mientras, el bloque Armenia de Kocharián sumó un 9,94 % de los sufragios.

Pashinián volvió hoy a acusar a los detractores del Gobierno de cometer fraude y aseguró que todos los implicados en la presunta compra de votos responderán ante la Justicia.