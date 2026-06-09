Barcelona recibe al papa con gran expectación y emoción de los fieles

En su primera visita a esta ciudad española, jóvenes y escolares se hicieron notar incluso varias horas antes de que aterrizara el pontífice con proclamas como "Esta es la juventud del papa".

"Aunque parezca que seamos una sociedad débil, estamos creciendo cada vez más en la fe", dijo a EFE Sonsoles, que acudió con amigas del colegio.

Un profesor de un colegio religioso destacó que la presencia del pontífice es "muy importante para los jóvenes de hoy".

"Ver al papa es como ver a Jesús (...), es algo que te toca el corazón", confesó.

Entre otras, las banderas de España, México, Argentina y del propio Perú, donde León XIV fue misionero y obispo, no dejaban de agitarse al viento.

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"Estamos muy emocionadas", comentó Karina, una peruana que lleva 40 años en Barcelona, los mismos que el pontífice vivió en el país andino.

Hacía casi dos decenios que ningún papa viajaba a Barcelona. "Esto tiene mucho significado porque hace que nos unamos todos en un momento difícil de muchas guerras; une a diferentes culturas", comentó la mujer.

León XIV respondió al gran interés ciudadano saliendo a la plaza del templo, donde había pronunciado una homilía, para agradecer la presencia de miles de personas en español y en catalán.

Después apareció en el balcón del palacio episcopal para saludar también de manera improvisada con el cardenal arzobispo Juan José Omella.

"Bon dia i bona hora, germans i germanes" ("Buenos días y buena hora, hermanos y hermanas"), les dijo el papa a los feligreses congregados fuera, una vez finalizado el rezo de la Sexta Hora en la catedral.

Ya en español, dio las gracias a los presentes por estar allí y "por la paciencia".

"Gracias por la alegría y que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos", agregó el papa.

El papa León XIV concluyó su primer acto en la región de Cataluña, celebrado en la catedral de Barcelona, con una visita a la cripta para rezar delante del sepulcro de Santa Eulalia, una de las dos patronas de la ciudad con la Virgen de la Mercè.

También asistió en el claustro a la tradición del 'ou com balla' ('el huevo cómo baila'), vinculada a la celebración del Corpus Christi. Consiste en un huevo que se mantiene sin caerse sobre la parte superior del chorro de una fuente.

Previamente había presidido el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor de la catedral en presencia del cardenal Omella, los canónigos, la curia diocesana y varias decenas de voluntarios.

León XIV pidió a los asistentes que sean "constructores de unidad" en la homilía, pronunciada en las dos lenguas, tras el rezo de la Hora Sexta.

"Barcelona es llamada 'cap i casal de Catalunya' ('cabeza y capital de Cataluña'). Lo que da a esta comunidad, a todos vosotros, barceloneses y catalanes, una vocación y una responsabilidad especial de convertiros, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad", señaló.

"En un mundo desgarrado por guerras y divisiones, en una sociedad cada vez más fragmentada e individualista", sean "mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias", instó.

En toda su homilía, el pontífice se refirió a la necesidad de unidad también en el seno de la Iglesia. "Os invito a renovar, concordes, el propósito de caminar juntos, todos, fieles y pastores, tras las huellas de Cristo, hacia la plenitud de la vida", insistió.

También hoy, León XIV presidirá una vigilia de 40.000 personas en el estadio olímpico de la ciudad.