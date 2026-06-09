Bruselas impone a Meta dar acceso gratuito provisional a WhatsApp a chatbots de IA rivales

El Ejecutivo comunitario da cinco días a la tecnológica para cumplir con esta medida cautelar que ve "justificada" para evitar un daño "grave e irreparable" en el mercado "creciente" de asistentes de inteligencia artificial, según explica la institución en un comunicado.

Bruselas abrió en diciembre una investigación sobre Meta por abuso de posición dominante después de que la compañía cerrase WhatsApp Business a los servicios de inteligencia artificial desarrollados por sus competidores, despejando el camino a su propio 'chatbot', Meta IA.

Tras ser acusada formalmente de abuso de posición dominante por las autoridades europeas, Meta cambió su política para permitir el acceso a WhatsApp de asistentes de inteligencia artificial desarrollados por sus rivales, pero a cambio del pago de una tasa, una modificación que la Comisión Europea considera "equivalente a la prohibición de acceso".

Con este contexto, el departamento de Competencia que dirige la española Teresa Ribera considera que existe una "necesidad urgente" de evitar que se produzcan "daños graves sobre la estructura competitiva en el mercado creciente" de asistentes de inteligencia artificial.

Bruselas subraya además que la decisión de Meta "amenaza con perjudicar a la competencia en un momento clave para el desarrollo de dicho mercado", en el que "actores pequeños y nuevos pueden desafiar" el dominio de las grandes tecnológicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En consecuencia, el Ejecutivo comunitario "ordena a Meta que reestablezca el acceso de asistentes de IA de terceros a WhatsApp for Business con los mismos términos y condiciones que había antes del 15 de octubre de 2025", fecha en la que la multinacional cerró a sus rivales el acceso a la versión para empresas de su popular aplicación de mensajería.

"En mercados que evolucionan rápidamente, la competencia puede desaparecer mucho antes de que se adopte una decisión final. Por ello, estas medidas cautelares se mantendrán vigentes durante la investigación, con el fin de prevenir daños que serían prácticamente irreparables", explicó Ribera.

No obstante, el Ejecutivo comunitario ha recordado que "no existe una plazo legal" para finalizar investigaciones como esta, así como que la duración de cada una de ellas depende de una serie de factores como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las compañías o el ejercicio del derecho de defensa de las partes involucradas.

Además, Bruselas recuerda que puede imponer multas de hasta el 10 % de su facturación a aquellas empresas que incumplan la imposición de medidas cautelares de manera intencionada o por un comportamiento negligente. También tiene la capacidad de imponer sanciones diarias equivalentes al 5 % de sus ingresos diarios medios para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares.