Canadá impone una quinta ronda de sanciones contra colonos extremistas israelíes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que las sanciones afectan a dos individuos y cinco entidades acusados de "facilitar, apoyar, financiar o contribuir directa o indirectamente a actos de violencia cometidos por colonos extremistas contra civiles palestinos y sus propiedades".

Los dos individuos sancionados son Harel David Libi y Eliav Libi, propietario y directivo, respectivamente, de la empresa constructora Libi Construction, acusada de apoyar logística y financieramente la creación de puestos ilegales que expulsan a la población palestina de sus territorios.

Las organizaciones son Regavim, Nachala, Coco's Farm y Micha's Farm, además de la ya mencionada Libi Construction.

El Gobierno canadiense añadió que la violencia de los colonos "está agravando la inestabilidad en Cisjordania al provocar el desplazamiento forzoso de comunidades palestinas y socavar la viabilidad de una solución de dos Estados, así como la paz y seguridad regional".

Ottawa destacó que la decisión se coordina con acciones similares adoptadas por Australia, Francia, Noruega y el Reino Unido ante lo que calificó como una reciente intensificación de los ataques de colonos y de grupos afines contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este.

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Con las sanciones anunciadas este martes, Canadá ha impuesto medidas restrictivas a un total de 19 personas y 12 entidades en cinco rondas sucesivas desde mayo de 2024, cuando el Gobierno canadiense adoptó medidas para responder al aumento de incidentes en los territorios palestinos ocupados.

El Gobierno canadiense recordó que se opone a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y reiteró su respaldo a una paz "integral, justa y duradera" que permita a israelíes y palestinos convivir en seguridad.

Además, insistió en que los asentamientos vulneran la Cuarta Convención de Ginebra, una posición respaldada por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Según datos citados por Canadá, la ONU registró al menos 1.800 ataques de colonos extremistas contra palestinos durante 2025, el año más violento desde que existen registros de este tipo de incidentes.

Canadá, históricamente uno de los aliados más estrechos de Israel, reconoció en septiembre de 2025 el Estado de Palestina como "un paso necesario para preservar la solución de dos Estados, dada la insostenible naturaleza de la situación actual" .

Entonces, el primer ministro canadiense, Mark Carney, justificó la decisión al declarar que "el actual Gobierno israelí trabaja de manera metódica para impedir que llegue a establecerse un Estado palestino" y denunció la invasión israelí de la Franja de Gaza "que ha provocado una hambruna devastadora y evitable en violación del derecho internacional".