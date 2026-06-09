Capturan a un oso en Japón tras dos días con casi 100 escuelas cerradas

El animal fue descubierto en los arbustos de una vivienda en la localidad, en una zona densamente poblada cerca de una estación de tren.

Empleados municipales y cazadores locales lograron disparar tres dardos tranquilizantes al animal, que fue capturado alrededor de las 15.45 hora local (06.45 GMT), según detalló NHK.

La búsqueda del oso había obligado a las autoridades a mantener cerradas 94 escuelas de educación primaria y secundaria desde el lunes, mientras continuamente se registraron avistamientos, aunque sin incidentes.

El animal apareció por primera vez en la ciudad el pasado 6 de junio, y desde entonces no ha parado de verse en diferentes puntos de la localidad, con casi una decena de avistamientos solo desde esta madrugada.

El incidente se suma a la búsqueda que se está llevando a cabo en la ciudad de Fukushima (noreste del país), después de que otro oso hiriera a cuatro personas en la zona.

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En lo que va de año se han registrado ya cuatro muertes por ataques de osos en Japón, según datos de las autoridades, además de varios avistamientos e incidentes.

En el año fiscal 2025, que finalizó el pasado marzo, el archipiélago registró cifras de récord de avistamientos, más de 50.000, y un máximo histórico de 13 muertes por ataques de osos, además de 238 heridos en encuentros con estos animales.