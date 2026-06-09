Christian Pagán reúne a Pedro Capó y Black Guayaba en un EP de rock en español

Este EP representa la faceta de Pagán, de 36 años, como fanático del género y hace realidad su sueño de compartir musicalmente con artistas que ayudaron a forjar su identidad artística, en este caso Pedro Capó, Black Guayaba, Vivanativa y Gustavo Laureano.

"Este proyecto tiene un valor muy especial para mí, porque el rock en español fue el género que marcó una etapa muy importante de mi vida y mis inicios en la música", expresó Pagán, quien alcanzó la fama tras ganar el 'reality show' Idol Puerto Rico en 2011.

Por ello, el artista afirmó en un comunicado que volver a ese sonido en otra etapa de su carrera hace que "todo este proceso tenga un significado muy personal y emotivo".

La producción discográfica ya está disponible en todas las plataformas digitales. Su sencillo de lanzamiento, 'Femme Fatale', una colaboración con Pedro Capó, fusiona la sensibilidad melódica con la esencia del rock en español contemporáneo.

Los demás temas que integran la producción, la cual conecta distintas generaciones a través de sus colaboraciones, son: 'No quedamos en nada'; 'Yo no', junto a Black Guayaba; 'Te quiero +', en colaboración con Vivanativa; y 'Adicción', interpretada junto a Gustavo Laureano.

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Además, el éxito global 'Mi primer día sin ti' sirve como homenaje a una de las bandas más influyentes del rock en español, Los Enanitos Verdes.

"Colaborar con artistas que admiraba, que ayudaron a formar mi identidad musical y que fueron referencia en mi desarrollo artístico, es algo bien emocionante. Se siente como cerrar un círculo y encontrarme con una parte importante de quien soy musicalmente", añadió el cantautor.