Cientos de kenianos protestan contra el centro antiébola que EEUU quiere abrir en el país

La Policía de Kenia comenzó a detener a manifestantes a primera hora de la mañana, cuando una decena de personas se concentraron con carteles, banderas nacionales, cruces, disfraces que simulaban equipos de protección individual (EPI) y un ataúd simbólico junto al Parque Central de Kanyuki, según pudo presenciar EFE.

El gran despliegue policial, incluidos algunos agentes de paisano, no impidió que se siguiera uniendo gente a la protesta, que fue ganando fuerza a lo largo de las horas y resultó reprimida con decenas de arrestos, gas lacrimógeno y disparos de advertencia.

"Estamos aquí hoy porque habrá una protesta pacífica para asegurarnos de que el centro de cuarentena de ébola en el condado de Laikipia, en la base aérea de Laikipia, no se lleve a cabo", declaró a EFE la activista a favor de los derechos humanos Chris Njoki Wanene.

Además, Wanene criticó el secretismo del acuerdo entre Nairobi y Washington, al considerar que no se respetó el Estado de derecho ni se informó a la ciudadanía sobre este centro de respuesta al brote de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

La activista también explicó que este centro puede afectar al turismo que recibe la ciudad, que sirve como puerta de entrada para los ascensos al Monte Kenia tanto por su cercanía como por encontrarse a 1.974 metros sobre el nivel del mar, lo que facilita la adaptación a grandes alturas.

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Los negocios de la localidad permanecieron cerrados ante el temor a un estallido de violencia durante las protestas.

Con consignas como "Somos pacíficos" y "No al ébola", los manifestantes recorrieron las calles de Nanyuki acompañados de cánticos, el sonido de vuvuzelas y carteles con frases en suajili e inglés como "Hemos rechazado el ébola", "Escuchad a Laikipia", "Transparencia ya" o "Nada sobre Nanyuki sin Nanyuki".

A medida que avanzaban, los agentes desplegados entorpecían el avance de los manifestantes hacia la base militar aérea de Laikipia, a unos ocho kilómetros de Nanyuki, lo que les impidió salir de la ciudad ante las constantes oleadas de detenciones, gas lacrimógeno y el estruendo de los fusiles, que fueron respondidos con esporádicos lanzamientos de piedras.

Los asistentes también intentaron cortar algunas intersecciones con grandes rocas en la carretera, aunque las acabaron retirando en una breve tregua en la que algunos manifestantes estrecharon sus manos con policías.

El pasado 1 de junio, cientos de manifestantes se congregaron en los alrededores de la base militar de Laikipia para exigir la cancelación total del proyecto de este centro antiébola.

A pesar de las dudas mostradas por parte de algunas organizaciones sobre la capacidad de Kenia para albergar un centro de este tipo, el Gobierno ha defendido la idoneidad de los laboratorios del país.