Colombia levantó "casi la totalidad" de aranceles a Ecuador, según el secretario de la CAN

"Hace unos minutos, acabo de ver la norma colombiana correspondiente que levanta los aranceles para casi la totalidad de los productos que estaban en la lista. Se mantiene por 45 días para, me parece, los productos vinculados al arroz", dijo Gutiérrez en Quito, donde participa en el I Foro Andino de Turismo.

Aseguró que "esta es una muy buena noticia porque significa que los dos países escuchan a la normativa Andina, han atendido a su obligación como países andinos de aplicar el programa de la liberación, que es una de las columnas vertebrales de nuestra región".

Anotó que los problemas de seguridad, esgrimidos por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que dieron origen a la guerra comercial, "son problemas muy graves y muy atendibles", que "afectan a la democracia, pero recordó que la CAN desarrolla hace más de dos años un "programa importante" de lucha contra la criminalidad, ámbito en el que se deben tomar medidas conjuntas coordinadas.

Gutiérrez apuntó que la CAN "no tiene un mandato" para abordar asuntos relacionados con las tasas cobradas durante los cuatro meses que duró la guerra comercial, término que Gutiérrez no comparte: "No hay ninguna guerra. Hay una diferencia de opiniones respecto a un tema vital que es el de seguridad".

El secretario de la CAN dijo a EFE que con las decisiones adoptadas se "elimina la tensión entre los dos países y regresamos a un intercambio comercial normal".

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Comentó que continúa el proceso para emitir los dictámenes de los seis recursos interpuestos ante la CAN por los aranceles.

En enero pasado, Noboa anunció la imposición de una "tasa de seguridad" a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % y otras medidas para el comercio.

Además, ambas naciones sumaron otras acciones en el marco de la tensión que desató la imposición de aranceles.