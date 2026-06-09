Corea del Sur revisa al alza el crecimiento del PIB en el primer trimestre, hasta el 1,8 %

Se trata del mayor crecimiento del producto interior bruto (PIB) desde el tercer trimestre de 2020, y supone un giro radical ante la contracción del 0,2 % registrada en el último trimestre del año pasado.

La cuarta economía de Asia se contrajo en el cuarto trimestre de 2025 debido al flojo desempeño de la actividad manufacturera, pero las exportaciones y la demanda interna impulsaron su expansión económica en el primer trimestre de este año.

Así, el BoK revisó del 5,2 % al 5,9 % el aumento de las exportaciones respecto al trimestre anterior, gracias a la demanda mundial de semiconductores, mientras que las importaciones subieron un 3,9 %, debido a la compra de maquinaria y automóviles.

El consumo privado registró una subida del 0,6 %, por las ventas en ropa y finanzas, pero el gasto público cayó un 0,4 %.

La inversión en instalaciones subió un 6,6 % y la inversión en construcción hizo lo propio con una subida del 1,4 %, apoyada por proyectos de edificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por sectores, la manufactura creció un 3,9 %, liderada por los productos informáticos y electrónicos, mientras que los servicios avanzaron un 0,6 %.

Asimismo, el BoK estimó un crecimiento del 3,8 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año previo, lo que supone la subida interanual más alta desde el último trimestre de 2021, cuando el PIB subió un 4,5 %.