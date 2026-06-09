Costa y Rutte se reúnen con vistas a la cumbre de la OTAN en julio

"Hoy me reuní con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los representantes permanentes de la OTAN antes de la próxima cumbre de la OTAN en Ankara. La defensa europea es una prioridad para la Unión Europea y los líderes evaluarán los avances logrados en la cumbre de la UE de la próxima semana", dijo Costa tras el encuentro.

El político portugués subrayó que "una UE más fuerte significa una OTAN más fuerte" y que "una OTAN más fuerte sigue siendo indispensable para la seguridad de Europa".

Por eso, añadió Costa, "debemos seguir trabajando juntos para afrontar nuestras amenazas y desafíos comunes".

Por su parte, Rutte señaló que durante la reunión con Costa se habló de "los retos de seguridad, la importancia de una industria de la defensa fuerte y el continuo apoyo a Ucrania".

"La cooperación entre la OTAN y la UE es crucial para todo esto y seguiremos construyendo nuestra asociación", añadió.

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La cumbre de la Alianza Atlántica en Turquía sigue a la que tuvo lugar el año pasado en La Haya, en la que los aliados, por exigencia de Estados Unidos, acordaron elevar su gasto militar al 5 % de su PIB en diez años.

Según ha adelantado Rutte, la reunión en Ankara servirá para hacer un balance de cómo los países planean alcanzar ese objetivo con una "trayectoria creíble".

En Ankara la OTAN también mostrará su voluntad de seguir apoyando a Ucrania, cuyo presidente, Volodímir Zelenski, ha sido invitado a la cumbre.