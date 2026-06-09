Ecuador incrementa su producción petrolera con 1.205 barriles diarios de un nuevo pozo

El nuevo pozo, denominado como Sacha-408, está en el campo Sacha, el más productivo del país, que se encuentra en la amazónica provincia de Orellana y lleva en funcionamiento de más de 50 años.

El campo Sacha, también conocido como Bloque 60, actualmente produce alrededor de 72.800 barriles al día, de los 462.000 diarios que componen la producción nacional de petróleo de Ecuador, de acuerdo con las últimas cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos.

Según la cartera de Ambiente, durante las pruebas iniciales el nuevo pozo registró una producción de 114 barriles diarios, pero tras la ejecución de trabajos técnicos alcanzó los 1.205 barriles por día, volumen que ya se incorporó a la producción nacional.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que el crudo extraído del pozo tiene una gravedad de 32 grados API, una característica asociada a una mayor calidad para las operaciones de producción y comercialización.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gobierno comunicara la entrada en operación del pozo Auca-141H, en el campo Auca, también ubicado en la Amazonía, que permitió incrementar en 2.568 barriles diarios la producción petrolera del país.

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El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los pilares de ingresos para la financiación del presupuesto general del Estado.